Bayreuth (dpa) - Ein edles Kostüm, ein rotes Kleid - oder der Koffer mit ihren Initialen: Kleidungsstücke der Schauspiellegende Romy Schneider kommen an diesem Samstag (12. Mai) in Bayreuth unter den Hammer.

Schneider ist eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, die auch international zum Star wurden - und das nicht nur als zuckersüße österreichische Kaiserin in den «Sissi»-Filmen.

Schneider habe auch 30 Jahre nach ihrem Tod immer noch viele Fans, ist Werner Baumann vom Auktionshaus Boltz überzeugt. Kleider aus dem Schrank der Schauspielerin wurden bereits 1994 in Bayreuth versteigert. Hermi Steckel, Regieassistentin und Vertraute Schneiders, habe die Kleider besessen und beim Auktionshaus eingereicht. Baumann erinnert sich, dass Bieter aus aller Welt sich damals um die Kleidungsstücke des Stars bemüht hatten.

Ein großer Teil ging an das Münchner Sisi-Museum, das inzwischen aber seit einigen Jahren geschlossen ist. So kamen die Kleider erneut zu Baumann und seiner Frau Waltraud Boltz-Baumann nach Bayreuth. 39 Kleidungsstücke werden nun versteigert.

Schneider erlangte in den 50er Jahren Berühmtheit in der Rolle der Kaiserin Elisabeth in den «Sissi»-Filmen, aber auch als Darstellerin in anderen Heimat- und Historienfilmen. Vom Image der schönen, aber unbedarften Prinzessin wollte sie sich später jedoch energisch lösen. Sie ging nach Frankreich, wo ihr der Durchbruch als Charakterdarstellerin gelang. Am 29. Mai 1982 starb Romy Schneider.

