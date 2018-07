Istanbul (SID) - Olympiakos Piräus und ZSKA Moskau treffen am Sonntag (20.00 Uhr) im Finale der Basketball-Euroleague in Istanbul aufeinander. Piräus setzte sich am Freitagabend mit 68:64 (33:29) gegen den zweimaligen Euroleague-Sieger FC Barcelona durch. Im zweiten Halbfinale des Final-Four-Turniers war der frühere NBA-Star Andrej Kirilenko der überragende Spieler beim 66:64 (32:34)-Erfolg von ZSKA gegen Titelverteidiger Panathinaikos Athen. Kirilenko kam auf 17 Punkte und neun Rebounds.