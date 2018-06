Stockholm (dpa) - Mit lautem Schlägerklatschen auf das Eis machten sich die deutschen Eishockey-Cracks zum Ende des Abschlusstrainings heiß auf das wegweisende WM-Wochenende.

Mit neuer Energie und dem wieder genesenden Torjäger André Rankel ist die Zuversicht auf das dritte WM-Viertelfinale in Serie auch nach zuletzt drei Pleiten groß.

«Die Energie ist zurück und der Akku wieder voll. Wir haben uns erholt. Wir sind heiß auf die kommenden Spiele», verkündete der bislang torgefährlichste Stürmer, Patrick Reimer, am Freitag nach einem Regenerationstag mit lockerem Fußballspiel, Häppchen beim Botschafter und gemeinsamer Gegnerbeobachtung am Donnerstag. «Wir gehen davon aus, dass wir gewinnen können und werden», sagte Bundestrainer Jakob Kölliker nach dem Abschlusstraining vor dem wichtigen Spiel gegen Dänemark am Samstag.

Um die Chance auf das Viertelfinale zu wahren, ist dies auch bitter nötig. Genau wie ein Sieg am Sonntag gegen Norwegen. «Von uns hat keiner abgeschaltet. Wir wissen, jetzt geht's richtig los. Wir haben nur noch Endspiele und geben nicht auf», sagte Torhüter Dennis Endras. In der Tat könnte im Fall einer Niederlage am Samstag die Viertelfinalqualifikation nur noch pure Illusion sein. Reimer rechnet dagegen fest mit dem Sprung in die Runde der besten Acht: «Weil wir von den restlichen drei Spielen hoffentlich drei gewinnen werden. Das sollte dann reichen.»

Das letzte Gruppenspiel gegen den zwölfmaligen Champion Tschechien steht am Dienstag an. Bis dahin müssen unbedingt zwei Siege her und vor allem Konkurrent Lettland - gegen das Deutschland bereits 2:3 verlor - Punkte liegen lassen.

«Schwierig» findet Eishockey-Idol Franz Reindl diese Konstellation. Der Generalsekretär des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hat daher keine großen Hoffnungen auf das Viertelfinale, stachelt damit aber den Ehrgeiz der Spieler nur noch mehr an. «Ich bin nicht skeptisch. Es sind drei Gegner, die wir in der Vergangenheit schon geschlagen haben. Wenn wir denen 60 Minuten lang unser Spiel aufdrängen und uns strikt dran halten, dann klappt das auch», antwortete Endras auf Reindls Einschätzung forsch.

Um die miese WM-Statistik gegen Dänemark zu verbessern, hat Kölliker nun auch eine dringend benötigte neue Option im Angriff. André Rankel meldete sich nach seiner mysteriösen Verletzung der vergangenen Tage zurück. «Es sieht gut aus, ich habe mich gut gefühlt. Ich denke schon, dass ich spielen kann», sagte Rankel nach dem Härtetest im Abschlusstraining. Bei den Niederlagen gegen Lettland (2:3), Russland (0:2) und Schweden (2:5) hatte der Stürmer vom Meister Eisbären Berlin nur auf der Tribüne gesessen.

Auch die Rückkehr des Torjägers stärkte die Zuversicht im deutschen Team. «Mit André Rankel kommt ein wichtiger Spieler zurück. Wir treten auf jeden Fall mit breiter Brust an», sagte Mannheims Christoph Ullmann. Mit Rankel kann Kölliker auch den Sturm umbauen. Bis auf die Ullmann-Reihe mit Reimer und Philip Gogulla war der Angriff bisher meist harmlos. «Im Abschluss fehlte bislang die letzte Überzeugung», sagte Kölliker und ließ im Training genau dies üben.

Für Wolfsburgs Kai Hospelt war genau dies der richtige Ansatz. «Gute Stimmung, gutes Tempo war das heute. So müssen wir gegen Dänemark von Anfang an spielen», forderte der DEL-Spieler des Jahres. «Wir brauchen mehr Druck zum Tor, müssen das Spiel einfach halten und müssen hart arbeiten. Dann sollte es reichen», ergänzte Reimer.