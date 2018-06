Köln (SID) - Formel-1-Weltmeister und WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel ist für Sportwettenanbieter bwin der Favorit auf den Sieg beim Großen Preis von Spanien in Barcelona. Für den zweiten Saisonerfolg des Heppenheimers zahlen die Buchmacher das 3,6-fache des Einsatzes zurück. Hinter Vettel traut bwin am ehesten McLaren-Pilot Lewis Hamilton (Quote 4,50) einen Sieg zu.

Weniger realistisch erscheint dagegen ein Triumph der beiden Mercedes-Piloten: China-Grand-Prix-Sieger Nico Rosberg wird mit Quote 17,00 und Rekordchampion Michael Schumacher mit Quote 21,00 notiert.

Im WM-Rennen sieht bwin momentan ebenfalls Red-Bull-Pilot Vettel vorne. Im Falle einer erfolgreichen Titelverteidigung kommen 27,50 Euro für 10 Euro Einsatz zur Auszahlung. Hamilton (Quote 3,50) werden ebenfalls gute Chancen auf einen WM-Sieg eingeräumt.