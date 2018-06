Köln (SID) - Aufgrund des großen Ansturms auf die Tickets für das DFB-Pokal-Finale am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) zwischen Rekordsieger Bayern München und dem deutschen Meister Borussia Dortmund wird zum ersten Mal ein Public Viewing in der Berliner Waldbühne stattfinden. Dort können bis zu 18.000 Fans, die keine Karte mehr ergattert haben, das Endspiel in unmittelbarer Nähe zum Berliner Olympiastadion verfolgen.

Unter Federführung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport haben Polizei, Feuerwehr, die Berliner Verkehrsbetriebe und Veranstalter ein Konzept entwickelt, das die Beeinträchtigungen auf ein Minimum reduzieren soll.