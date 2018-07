Brügge (SID) - Trainer Christoph Daum verlässt den belgischen Traditionsklubs FC Brügge zum Saisonende, hat ein Angebot aus Deutschland aber dementiert. "Es gab viele Spekulationen in den letzten Tagen. Aber nochmals: Ich habe bisher noch kein Angebot erhalten. Mein Abschied hat nichts damit zu tun", sagte Daum nach dem 2:1 bei Meister KRC Genk am Donnerstag. Zuletzt war der 59-Jährige mit Hertha BSC, das einen Nachfolger für Trainer Otto Rehhagel sucht, und seinem Ex-Klub 1. FC Köln in Verbindung gebracht worden.

Daum, dessen Vertrag in Brügge noch bis 2013 lief, gab "persönliche und familiäre" Gründe für seine Entscheidung an. "Ich habe meinen Spielern gesagt, dass ich nie ganz weg sein werde. In meinen Gedanken werde ich immer bei ihnen bleiben", so Daum. Durch den Sieg in Genk hatte sich der FC Brügge den zweiten Tabellenplatz und die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation gesichert.

Daum hatte in Brügge im November 2011 nach dem Bundesliga-Abstieg mit Eintracht Frankfurt eine neue sportliche Herausforderung gefunden. Die Trennung von der Familie in Köln störte ihn allerdings, wie er zuletzt in einem Interview mit dem Magazin Playboy bestätigte: "Dass die Familie aus schulischen Gründen in Köln bleiben musste, ist ein großer Nachteil", sagte Daum.

Die räumliche Trennung gab am Ende wohl auch den Ausschlag. "In mehreren Gesprächen mit dem Verein erklärte Christoph Daum, wieder näher an der Heimat arbeiten zu wollen", teilte Brügge auf seiner Homepage mit. In den kommenden Tagen werde es Gespräche über die Vertragsauflösung geben: "Wir danken Daum für die Arbeit und wünschen ihm viel Erfolg in der Zukunft."

Eine Rückkehr in die Bundesliga schloss Daum zuletzt aber nicht aus. In Köln war Daum zwischen 1981 und 1990 sowie zwischen 2006 und 2009 als Trainer angestellt. Nach seiner zweiten Amtszeit wechselte er zu Fenerbahce Istanbul. Zuletzt hatten sich beide Seiten gestritten, nachdem Daum behauptet hatte, Köln habe damals ihm gegenüber getätigte Zusagen bezüglich Spielerverpflichtungen nicht eingehalten.