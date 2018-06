München (dpa) - Wissenschaftler warnen vor einem Allergie-Boom in Deutschland und Europa und fordern die Politik zum Handeln auf. In den kommenden Jahren werde die Pollenbelastung weiter steigen, mittelfristig könnte fast die Hälfte der Bevölkerung unter Allergien leiden - so die Prognose der Forscher. Heute gebe es schon 20 Millionen Allergiker in Deutschland - Tendenz weiter steigend. Das sagte der Direktor des Zentrums für Allergie und Umwelt, Carsten Schmidt-Weber. Das beinhalte allerdings auch eine steigende Zahl an Nahrungsmittel-Allergikern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.