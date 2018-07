Barcelona (dpa) - Sebastian Vettel hat gute Chancen, seinen Vorjahressieg zu wiederholen, Nico Rosberg liegt als Dritter ebenfalls auf Treppchenkurs. Die deutschen Formel-1-Piloten überzeugten zum Auftakt des Großen Preises von Spanien mit guten Leistungen.

Auch wenn es in keinem der beiden Trainingsdurchgänge zur Bestzeit reichte. «Es schaut nicht schlecht aus», resümierte Vettel nach seinen beiden zweiten Plätzen auf dem Circuit de Catalunya. Tagesschnellster war Jenson Button. Der britische McLaren-Pilot benötigte auf dem 4,655 Kilometer langen Kurs bei Barcelona 1:23,399 Minuten. Zum Auftakt seines Heimrennens war der Spanier Fernando Alonso am Vormittag in 1:24,430 Minuten die schnellste Runde gefahren.

Red-Bull-Pilot Vettel fehlten bei traumhaften 29 Grad und strahlend blauem Himmel über Katalonien 0,164 Sekunden auf Button. Am Vormittag wies der Weltmeister aus Heppenheim 0,378 Sekunden Rückstand auf Ferrari-Widersacher Alonso auf. «Das war kein schlechter Tag, aber alle haben zu kämpfen», sagte der WM-Spitzenreiter. «Die Reifen sind ein großes Thema hier.» Vor allem die harte Variante sei deutlich langsamer als die weiche Mischung.

Prognosen für das Qualifying am Samstag (14.00 Uhr/RTL und Sky) wollte Vettel nicht abgeben: «Das ist wirklich schwer zu sagen. Wirklich schlau sind wir im Moment noch nicht.» Der 24 Jahre alte Hesse meinte, sein Team müsse über Nacht noch einen großen Schritt machen.

Rosberg steigerte sich im Mercedes im zweiten Durchgang in 1:23,771 auf Rang drei. Im ersten Training war der Wiesbadener nur 14. geworden. Der sechsmalige Spanien-Sieger und Rekordchampion Michael Schumacher aus Kerpen kam im zweiten Silberpfeil auf den sechsten und achten Platz. «Ein anstrengender Tag mit schwierigen Streckenverhältnissen und ein guter Lernprozess für uns», beurteilte Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug das Abschneiden seines Duos.

Nico Hülkenberg (Emmerich) schaffte es im Force India als jeweils Zehnter zweimal in die Top Ten. Timo Glock (Wersau) kam entsprechend des Leistungsvermögens seines Marussia auf die Plätze 20 und 21.

Vorjahressieger Vettel führt vor dem Europaauftakt an diesem Sonntag die WM-Wertung mit 53 Punkten an. Der Brite Lewis Hamilton (49) liegt im McLaren auf Rang zwei vor dem Australier Mark Webber (48) im zweiten Red Bull. Rosberg (35) ist nach vier Saisonläufen Gesamtsechster.