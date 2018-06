Pokal-Finale: Heynckes sieht BVB in Favoritenrolle

Berlin (dpa) - Vor dem mit Spannung erwarteten Final-Kracher gegen Borussia Dortmund sieht Trainer Jupp Heynckes seinen FC Bayern München in der Außenseiterrolle. «Der amtierende Meister mit Rekordergebnis ist normalerweise Favorit», sagte Heynckes einen Tag vor dem DFB-Pokal-Endspiel an diesem Samstag in Berlin. Erst zum zweiten Mal überhaupt treffen im deutschen Cup-Finale der Meister und der Vizemeister aufeinander. «Wir werden morgen so auftreten, als wäre es Wembley oder Wimbledon oder was auch immer», sagte der Dortmunder Coach Jürgen Klopp am Freitag.

Löw vor Trainingslager-Start: Mich kann nichts mehr überraschen

Frankfurt/Main (dpa) - Auch die kurzfristigen Absagen von Mesut Özil und Sami Khedira für das erste Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben den Optimismus von Joachim Löw nicht gebremst. «Mich kann nichts mehr überraschen, wirklich nichts», sagte der Bundestrainer vor dem Abflug eines Teils seiner EM-Kandidaten nach Sardinien. «Ich bin auf alle Eventualitäten eingestellt», betonte Löw, der zunächst nur elf seiner Auserwählten beim Treffpunkt am Freitag am Flughafen in Frankfurt (Main) begrüßen konnte. Alle anderen für die EM-Endrunde vom 8. Juni bis 1. Juli berufenen Akteure haben noch Spielverpflichtungen mit ihren Clubs.

Daum verlässt FC Brügge nach Saisonende

Brügge/Berlin (dpa) - Fußball-Trainer Christoph Daum verlässt den belgischen Traditionsclub FC Brügge zum Saisonende. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, will der 58-Jährige künftig wieder näher an seiner deutschen Heimat arbeiten. Wegen dieser familiären Gründe hätten die Clubbosse nach mehreren Diskussionen dem Wunsch des früheren Bundesliga-Trainers des 1. FC Köln und von Bayer Leverkusen zugestimmt. Sein Vertrag lief ursprünglich bis 2013. Daum hatte den Club im November 2011 als Nachfolger von Adrie Koster übernommen.

Vettel auch im zweiten Training Zweiter - Button Tagesschnellster

Barcelona (dpa) - Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel ist auch im zweiten Training zum Großen Preis von Spanien die zweitbeste Zeit gefahren. Der Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim war am Freitagnachmittag 0,164 Sekunden langsamer als der Tagesschnellste Jenson Button. Der Brite benötigte im McLaren auf dem 4,655 Kilometer langen Circuit de Catalunya bei Barcelona 1:23,399 Minuten. Zum Auftakt war Vettel hinter dem Spanier Fernando Alonso im Ferrari auf Rang zwei gefahren.

Eishockey-Stürmer Rankel meldet sich für Dänemark-Spiel fit

Stockholm (dpa) - Eishockey-Nationalstürmer André Rankel hat sich für das wichtige deutsche WM-Spiel am Samstag gegen Dänemark (16.15 Uhr/Sport 1) fit gemeldet. Der Angreifer vom Meister Eisbären Berlin bestand nach eigenen Angaben den Härtetest im Abschlusstraining am Freitag. «Es sieht gut aus, ich habe mich gut gefühlt. Ich denke schon, dass ich spielen kann», sagte Rankel nach dem Training. Bundestrainer Jakob Kölliker kündigte an, die endgültige Entscheidung in einer Teambesprechung zu treffen.

Schwimmerin Lippok mit Olympia-Norm - Biedermann unzufrieden

Berlin (dpa) - Silke Lippok hat bereits im Vorlauf der deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin die Olympia-Norm unterboten. Über 200 Meter Freistil schlug die EM-Zweite am Freitag nach 1:57,61 Minuten an, 22 Hundertstelsekunden unter der geforderten Zeit. Im Finale am Abend muss sie nun nur noch Platz eins oder zwei belegen, um die Qualifikation für die Spiele in London endgültig klar zu machen. Unzufrieden war Weltrekordler Paul Biedermann nach seinem Vorlauf über 200 Meter Freistil. Zwar erzielte der 25-Jährige in 1:48,22 Minuten die beste Vorlaufzeit, doch Biedermann verfehlte die Olympia-Norm um 46 Hundertstelsekunden.