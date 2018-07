Hannover (dpa) - Der schwere Unfall in Hannover, bei dem am Dienstagabend ein Auto in eine Straßenbahnhaltestelle gerast war, hat ein zweites Todesopfer gefordert. Eine von dem Wagen erfasste 56-Jährige starb in einer Klinik, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall war bereits ein 64-Jähriger getötet worden. Beide Opfer waren dutzende Meter durch die Luft gewirbelt worden. Der 57 Jahre alte Fahrer selber wurde schwer verletzt und konnte noch nicht befragt werden. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

