Düsseldorf (dpa) - Zwei Tage vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen ist die rot-grüne Landesregierung erneut Vorwürfen über angebliche «Dankeschön-Aufträge» entgegengetreten. Die CDU hatte gefordert, den Verdacht von Gefälligkeitsaufträgen an die Kommunikationsagentur «steinkuehler-com» auszuräumen. Der Landesregierung «lagen und liegen keine Erkenntnisse vor», dass der Inhaber der Agentur Autor des Blogs «Wir-in-NRW» gewesen sei, heißt es in einem Antwort-Katalog. Karl-Heinz Steinkühler soll in dem Blog mit anonymen Enthüllungen mitgeholfen haben, die CDU-Vorgängerregierung aus dem Amt zu hebeln.

