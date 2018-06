Athen (dpa) - Die Sondierungen für die Bildung einer Regierung in Athen sind heute mit einem Treffen des Sozialistenchefs Evangelos Venizelos mit dem Vorsitzenden der Konservativen, Antonis Samaras, fortgesetzt worden.

Das Treffen dauerte etwa 20 Minuten. Erklärungen wurden zunächst nicht abgegeben. Samaras wollte sich später bei einer Sitzung mit seinen Parlamentariern äußern.

Venizelos will sich um 12.00 Uhr mit dem Chef der Linksradikalen, Alexis Tsipras, treffen. Im Mittelpunkt seiner Sondierungsgespräche steht der Vorschlag zur Bildung einer pro-europäischen Regierung, an der so viele Parteien wie möglich teilnehmen, die für den Verbleib Griechenlands im Euroland sind.