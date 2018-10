Berlin (dpa) - Die Website mit anonymen Plagiatsvorwürfen gegen Bildungsministerin Annette Schavan war im Internet über mehrere Stunden hinweg nicht erreichbar. Die Seite «Schavanplag» sei wegen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen archiviert oder suspendiert worden, hieß es erst auf der Plattform des Betreibers Wordpress.com. Am Nachmittag konnte man dann wie zuvor wieder Einblick in die Auflistung der angeblichen Plagiatsverstöße bei Schavans Doktorarbeit nehmen. Ihr wird von einem anonymen Plagiatsjäger vorgeworfen, Quellen in ihrer Dissertation nicht ausreichend benannt zu haben.

