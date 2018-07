Berlin (dpa) - Basketball-Bundesligist ALBA Berlin steht vor dem frühzeitigen Aus im Playoff-Viertelfinale. Der Zweite des Vorjahres verlor in eigener Halle gegen die Baskets Würzburg mit 84:91 (45:43) und liegt in der Best-of-Five-Serie nun 1:2 zurück.

Aufsteiger Würzburg kann mit einem Heimsieg am Dienstag den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Auch die gut aufgelegten DaShaun Wood mit 20 und Derrick Allen mit 19 Punkten vermochten die ALBA-Pleite nicht zu verhindern. John Little war mit 20 Zählern vor 10 044 Zuschauern bester Würzburger Werfer. Zuvor hatten die Artland Dragons gegen den FC Bayern München mit 83:67 (44:24) gewonnen; sie liegen nun in der Serie mit 2:1 in Front.