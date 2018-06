Cottbus (dpa) - Mehrere hundert Menschen haben in Cottbus einen Aufmarsch der rechtsextremistischen NPD stundenlang blockiert. Man habe den Neonazis auf keinen Fall die Straßen überlassen wollen, sagte Angelika Müller vom Bündnis «Cottbus nazifrei». Mehr als 700 Menschen beteiligten sich nach Angaben des Bündnisses an den verschiedenen Protestaktionen. Laut Polizei wurde der NPD-Aufmarsch mit knapp 100 Teilnehmern über Stunden aufgehalten. In der angemeldeten Demo-Zeit hätten die Rechtsextremisten gerade einmal die Hälfte der Demo-Strecke geschafft, hieß es.

