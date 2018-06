Letzte Hoffnung Papoulias - Präsident trifft Parteichefs in Athen

Athen (dpa) - Der griechische Staatspräsident Karolos Papoulias drückt aufs Tempo: Nach den gescheiterten Sondierungsgesprächen mehrerer Parteiführer übernimmt er das Ruder, um das Regierungschaos zu überwinden. Schon morgen will der 82-Jährige mit den Vorsitzenden der drei stärksten Parteien zusammentreffen. Das teilte sein Büro mit. Anschließend seien Gespräche mit den anderen Parteichefs vorgesehen. Sollte dennoch keine tragfähige Koalition geschmiedet werden können, sind Neuwahlen am 10. oder 17. Juni unabwendbar.

NRW vor spannender Wahl - Rot-Grün kämpft um Mehrheit

Düsseldorf (dpa) - Nach einem kurzen und konzentrierten Wahlkampf haben morgen in Nordrhein-Westfalen die Wähler das Wort. Bei der Landtagswahl tritt die SPD nach knapp zwei Jahren rot-grüner Minderheitsregierung als Favorit an. SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft kämpft um eine stabile rot-grüne Mehrheit. Nach den Umfragen scheint ein Fünf-Parteien-Parlament aus SPD, CDU, Grünen, FDP und Piratenpartei wahrscheinlich. Die Aussichten der Linken, den Wiedereinzug zu schaffen, sehen dagegen schlecht aus.

Betreuungsgeld: Seehofer vorerst nicht mehr zum Koalitionsausschuss

München (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer verstärkt wegen des Streits um das Betreuungsgeld den Druck auf die Berliner Koalitionspartner CDU und FDP. Bei der jüngsten Sitzung des bayerischen Kabinetts kündigte Seehofer an, er werde vorläufig nicht mehr an Sitzungen des Koalitionsausschusses teilnehmen. Das bestätigten bayerische Regierungskreise der Nachrichtenagentur dpa. Hintergrund des Streits ist die Verärgerung der CSU darüber, dass Politiker der CDU offen das geplante Betreuungsgeld kritisieren.

Timoschenko fordert demokratische Reformen in der Ukraine

Kiew (dpa) - Die inhaftierte ukrainische Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko hat demokratische Reformen in ihrer Heimat gefordert. Sie wolle notfalls aus der Gefängniszelle heraus an einer weiteren Westorientierung der früheren Sowjetrepublik mitwirken, kündigte Timoschenko in einer Grußbotschaft an, die ihre Tochter Jewgenija bei einer Kundgebung vor rund 2000 Oppositionellen verlas. Bei der Veranstaltung einigten sich regierungskritische Parteien auf ein Programm für die Zeit nach der Parlamentswahl im Herbst.

Beck fordert mehr Hilfe für Länder bei Bundeswehrreform

Landau (dpa) - Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck hat die Bundesregierung zu mehr Unterstützung für die von Standortschließungen der Bundeswehr betroffenen Länder aufgefordert. «Die Länder erwarten, dass der Bund für die von ihm produzierten Konversionslasten auch aufkommt», sagte Beck einer Mitteilung zufolge. Er beklagte, dass der Bund die aufgegebenen Liegenschaften nach Marktgesichtspunkten veräußern wolle. Länder und Kommunen erwarteten aber Unterstützung bei der Entwicklung im Sinne der Gemeinden.

Cottbusser blockieren stundenlang Neonazi-Demo

Cottbus (dpa) - Mehrere hundert Menschen haben in Cottbus einen Aufmarsch der rechtsextremistischen NPD stundenlang blockiert. Man habe den Neonazis auf keinen Fall die Straßen überlassen wollen, sagte Angelika Müller vom Bündnis «Cottbus nazifrei». Mehr als 700 Menschen beteiligten sich nach Angaben des Bündnisses an den verschiedenen Protestaktionen. Laut Polizei wurde der NPD-Aufmarsch mit knapp 100 Teilnehmern über Stunden aufgehalten. In der angemeldeten Demo-Zeit hätten die Rechtsextremisten gerade einmal die Hälfte der Demo-Strecke geschafft, hieß es.