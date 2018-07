München (dpa) - Im Betreuungsgeld-Streit lässt der CSU-Chef die Muskeln spielen: Weil ihn der Gegenwind bei seinem Lieblingsprojekt ärgert, droht Horst Seehofer mit einem Boykott des Koalitionsausschusses. Er werde vorläufig nicht mehr an Sitzungen in Berlin teilnehmen, kündigte Seehofer an. Bundeskanzlerin Angela Merkel will den Betreuungsgeld-Streit laut einem «Spiegel»-Vorabbericht mit einem neuen Kompromissangebot schlichten und das Projekt so vor der Sommerpause durchs Parlament bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.