Augsburg (SID) - Goldener Auftakt für die deutschen Slalom-Kanuten bei der Heim-EM in Augsburg: Olympiastarter und Lokalmatador Sideris Tasiadis bei den Herren, Mira Louen aus Hilden bei den Frauen und die Damen-Mannschaft holten alle im Canadier-Einer den Titel. Lokalmatadorin Michaela Grimm gewann im Olympia-Eiskanal von 1972 bei strömendem Regen zudem die Bronzemedaille.

Auch im Kajak-Einer der Herren sicherten sich die Athleten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) Edelmetall. Paul Böckelmann (Leipzig) wurde Zweiter vor seinem Teamkollegen Hannes Aigner (Augsburg). Gold ging an den Italiener Daniele Molmenti. Sebastian Schubert (Hamm) belegte Rang sieben. In den Mannschafts-Wettbewerben der Herren musste sich das deutsche Team sowohl im Canadier-Einer als auch im Kajak-Einer mit Platz zwei begnügen.

Der erst 22 Jahre alte Tasiadis verwies in seiner Heimatstadt den zweimaligen Olympiasieger Tony Estanguet (Frankreich) auf den zweiten Platz und holte zweieinhalb Monate vor den Sommerspielen in London seinen ersten großen internationalen Einzeltitel. Bronze ging an den Slowenen Benjamin Savsek. Der ehemalige WM-Dritte Jan Benzien (Leipzig) landete auf Rang neun, für den Magdeburger Nico Bettge war schon im Halbfinale Endstation.

Bei den Frauen verwies die letztjährige Silbermedaillengewinnerin Louen trotz vier Strafsekunden die Britin Mallory Franklin und Michaela Grimm auf die Plätze. Lena Stöcklin (Leipzig) musste sich mit dem vierten Platz begnügen, Weltmeisterin Katerina Hoskova aus Tschechien wurde in der nicht olympischen Disziplin sogar nur Siebte.

Den Mannschafts-Wettbewerb im Canadier-Einer der Damen gewann das deutsche Team vor Frankreich und Großbritannien. Bei den Herren musste sich Deutschland im Canadier-Einer den Slowaken geschlagen geben, im Kajak-Einer den Franzosen.