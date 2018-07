Athen (dpa) - Der griechische Staatspräsident Karolos Papoulias will schon an diesem Sonntag seine Krisengespräche zur Bildung einer Regierung in Athen beginnen.

Zunächst sind Treffen mit den Chefs der drei stärksten Parteien geplant, teilte das Präsidentenbüro am Samstag mit. Anschließend seien Gespräche mit den anderen Parteivorsitzenden vorgesehen.