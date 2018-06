Dortmund (dpa) - Die Fußballprofis von Double-Gewinner Borussia Dortmund sind um 15.58 Uhr aus Berlin kommend wieder in der Heimat eingetroffen. Begleitet vom Toten-Hosen-Hit «Tage wie diese» aus der Bordanlage setzte die Boeing 737 zur Landung an. Löschwagen der Feuerwehr standen mit Wasserfontänen Spalier. Bei Fangesängen live vom Dortmunder Opernchor schritten Mannschaft und Vereinsführung im Flughafen zum Empfang mit 400 geladenen Gästen und zum Eintrag in das goldene Stadtbuch. Die Fans sollen die Sieger von Berlin erst beim Autokorso am Abend zu sehen bekommen.

