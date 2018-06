Köln (SID) - Die 37:10-Favoritin Survey hat das Schwarzgold-Rennen für dreijährige Stuten auf der Galopprennbahn in Köln gewonnen. Survey verwies in dem mit 55.000 Euro dotierten Rennen unter Jockey Terry Hellier Ilena mit Adrie de Vries im Sattel nach 1600 m auf Platz zwei. Die Siegerin wird von Mario Hofer in Krefeld trainiert und gehört dem Kölner Rennvereins-Präsidenten Eckhard Sauren.