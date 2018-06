Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sieht in ihrem Sieg bei der Landtagswahl ein politisches Zeichen auch für den Bund. Die SPD bundesweit freue sich, sagte die SPD-Landesvorsitzende bei der Wahlparty der NRW-SPD in Düsseldorf. Das sei ein klares Signal nach Berlin. Kraft, die mit ihrem Ehemann Udo und Sohn Jan zur Wahlparty kam, sagte, man haben die eigenen Wahlziele alle erreicht mit einer starken SPD, und es gehe mit Rot-Grün weiter in Nordrhein-Westfalen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.