Düsseldorf (dpa) - In Nordrhein-Westfalen beginnt zur Stunde die vorgezogene Landtagswahl. 13,2 Millionen Wahlberechtigte sind zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Jahren zur Stimmabgabe aufgerufen. Der Landtag hatte sich im März aufgelöst, weil die rot-grüne Minderheitsregierung den Haushalt 2012 nicht durch das Parlament brachte. SPD und Grüne hoffen diesmal auf eine eigene Mehrheit für ihre Koalition. Die CDU will die Macht in Düsseldorf zurückerobern. Nach den Umfragen zeichnet sich erneut ein knapper Wahlausgang ab.

