Rüsselsheim (dpa) - Der Autohersteller Opel will sein Hauptmodell Astra künftig nur noch in zwei Werken bauen. Grundsätzlich werde für jeden Standort ein Dreischichtbetrieb angestrebt.

Das erklärte Opel-Chef Karl-Friedrich Stracke am Montag laut einer Mitteilung bei einer außerordentlichen Betriebsversammlung im Stammwerk Rüsselsheim. Bislang wird der Astra in den drei Werken in Rüsselsheim, im britischen Ellesmere Port und im polnischen Gliwice im Zweischichtbetrieb produziert. Zu möglichen Werkschließungen äußerte sich Stracke nicht.

Opel soll mit einer umfassenden Strategie schnellstmöglich profitabel gemacht werden, sagte Stracke. Die Zusammenarbeit mit dem französischen Hersteller PSA werde im Rüsselsheimer Opel-Entwicklungszentrum keine Stellen kosten.