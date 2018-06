Bitterfeld-Wolfen (dpa) - Der Solarhersteller Sovello ist pleite. Das Unternehmen stellte am Montag Insolvenzantrag beim Amtsgericht Dessau-Roßlau, wie das Gericht mitteilte. Ziel sei eine Insolvenz in Eigenverwaltung.

Das Unternehmen mit rund 1200 Mitarbeitern hat seinen Sitz in Thalheim in Thüringen unmittelbar neben dem Solarhersteller Q-Cells, der ebenfalls in die Insolvenz gegangen ist.