Malaga (SID) - Ruud van Nistelrooy beendet seine Fußball-Karriere. Der ehemalige Bundesliga-Profi (Hamburger SV) und langjährige niederländische Nationalspieler (70 Länderspiele, 35 Tore) gab am Montag bekannt, seine Saison beim spanischen Erstligisten FC Málaga sei seine letzte gewesen.

"Für mich ist der Moment gekommen, mich vom Fußball zu verabschieden. Ich bin an meiner körperlichen Grenze angelangt. Es gibt für mich keinen schöneren Moment, als in dieser Euphorie in Málaga aufzuhören", sagte der 35-Jährige. Mit Málaga hatte er am letzten Spieltag durch einen Sieg gegen Sporting Gijón (1:0) noch die Qualifikationsrunde zur Champions League erreicht.

Rutgerus Johannes Martinus van Nistelrooy, geboren am 1. Juli 1976 in Nordbrabant (Oss), hat mit dem PSV Eindhoven, Manchester United und Real Madrid vieles gewonnen. Er wurde niederländischer, englischer und spanischer Meister, FA-Cup-Sieger, war dreimal Fußballer des Jahres in den Niederlanden, in drei nationalen Ligen und der Champions League Torschützenkönig und wurde 2002 auch Welttorjäger des Jahres. Allerdings hat er trotz 63 Europacup-Toren weder einen Europapokal noch einen großen Titel mit der Nationalmannschaft geholt. Beim HSV spielte "Van the man" von Januar 2010 bis Mai 2011.