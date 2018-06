New York (dpa) - Nach ihrem Rekorddebüt lassen die Superhelden auch in ihrer zweiten Woche der Konkurrenz keine Chance. «Marvel's The Avengers» bleibt an den Kinokassen der USA und Kanadas auch in der zweiten Woche die unangefochtene Nummer eins.

Mit satten 103,2 Millionen Dollar (knapp 80 Millionen Euro) versenkten Iron Man, Thor, Hulk und Co nicht nur Johnny Depp als Vampir in «Dark Shadows». Der Film spielte tatsächlich fast doppelt so viel ein wie alle anderen neun Filme der Top Ten zusammen.

Mit 200,3 Millionen Dollar hatten die «Avengers» den erfolgreichsten Start der US-Kinogeschichte hingelegt. Der bisherige Rekordhalter «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2» hatte im vergangenen Sommer 169,2 Millionen Dollar geschafft.

In nur gut einer Woche hat «Avengers», der 220 Millionen Dollar gekostet haben soll, nach Angaben des «Hollywood Reporter» nun allein in den USA schon 373 Millionen Dollar eingespielt. Weltweit ist die Milliardengrenze angeblich schon geknackt.

Dabei hatte sich Johnny Depp für «Dark Shadows» extra lange Fingernägel angeklebt und Michelle Pfeiffer und Helena Bonham Carter als Unterstützung geholt. Sogar Alice Cooper und Christopher Lee (90) als größter lebender Dracula-Darsteller sind bei «Dark Shadows» dabei. Die 28,8 Millionen zum Startwochenende sind für den Tim-Burton-Film auch ein sehr ordentliches Ergebnis, die meisten Filme steigen mit weniger ein. Doch «Dark Shadows» steht im dunklen Schatten der sechs Superhelden.

Der Überraschungserfolg «Think Like a Man» (Denke wie ein Mann) hält sich tapfer auf Platz drei. In seiner vierten Woche ist er noch für 6,3 Millionen Dollar gut. Insgesamt hat er damit bislang knapp 82 Millionen Dollar eingespielt - bei Produktionskosten von gerade einmal zwölf Millionen. Nur noch 4,4 Millionen schaffen die «Hunger Games». Der Film, in Deutschland mit dem Zusatztitel «Die Tribute von Panem», ist allerdings auch schon in der achten Woche. Das Gesamtergebnis von 387 Millionen Dollar dürfte für glückliche Gesichter bei den Produzenten sorgen - die «Avengers» haben das allerdings fast an zwei Wochenenden geschafft.

Die Schnulze «The Lucky One - Für immer der Deine» blieb mit 4,1 Millionen auf dem fünften Platz. Enttäuschend dagegen der Trickfilm «Die Piraten! - Ein Haufen merkwürdiger Typen». Gerade einmal in der dritten Woche reicht es mit 3,2 Millionen nur für Platz sechs - und das trotz der liebevollen Knetfiguren im Wallace-und-Gromit-Stil und Hugh Grant in der Sprechrolle des Piratenkapitäns und Salma Hayek als Liz.