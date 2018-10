Mexiko-Stadt (dpa) - In Mexiko haben Sicherheitskräfte die Leichen von 49 Menschen gefunden. Sie wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft unbekleidet in einen Straßengraben in der Nähe von Monterrey, der Hauptstadt des Bundesstaates Nuevo Leon, geworfen.

Zunächst hatten die Behörden die Zahl der Opfer mit 37 angegeben. Es ist das dritte Massaker im Norden des Landes innerhalb von neun Tagen. Unterdessen wurden Behördenangaben zufolge im Bundesstaat Sinaloa in drei verschiedenen Ortschaften sechs Tote gefunden.

Unter den 49 Toten bei Monterrey waren nach Medienberichten auch sechs Frauen. Ein Großteil der Leichen war derart zerstückelt, wie die Internetzeitung «La Jornada» berichtete, dass eine Identifizierung «bestenfalls durch DNA-Abgleich» möglich sein würde.

Die Bluttaten haben nach Meinung der Polizei mit einer Verschärfung der Revierkämpfe der Drogenkartelle zu tun. Erst Anfang Mai wurden in Nuevo Laredo an der US-Grenze 23 Männer getötet. Wenige Tage später fand die Polizei im Bundesstaat Jalisco 18 Leichen. Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um einen Rache-Akt für das Massaker in Nuevo Laredo handelte.