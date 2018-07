Rottenburg (dpa) - Kameras, Navigationsgeräte und Handtaschen - ein 46 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg soll mehr als 300 Diebstähle begangen haben.

Die Beute fülle drei Kleintransporter, teilte die Polizei in Rottenburg am Montag mit. Der Verdächtige habe ein Geständnis abgelegt. In den vergangenen fünf Jahren habe er immer wieder Autos aufgebrochen. So stahl er laut Polizei während einer kirchlichen Trauung in Rottenburg aus den Autos der Hochzeitsgäste die Geschenke.

In der Wohnung des 46-Jährigen entdeckten die Beamten kistenweise Navigationsgeräte, Kameras, Kleidungsstücke, Sporttaschen, Handtaschen, Ausweise und Dutzende von Fahrzeug- und Haustürschlüsseln. Auf die Spur des Mannes kam die Polizei nach einem Hinweis von Bürgern. Der Schaden werde auf 120 000 Euro geschätzt.