Berlin (dpa) - Offener Machtkampf bei der Linken: Nach dem Wahldesaster in Nordrhein-Westfalen hat sich der frühere Vorsitzende Oskar Lafontaine grundsätzlich zu einer Rückkehr an die Parteispitze bereiterklärt. Der amtierende Parteichef Klaus Ernst will seinen Posten für ihn räumen. Vizefraktionschef Dietmar Bartsch hält aber dagegen und will mit den ostdeutschen Landesverbänden im Rücken an seiner Kandidatur festhalten. Eine Kampfabstimmung auf dem Parteitag in Göttingen am 2. und 3. Juni könnte zur Zerreißprobe für die Partei werden.

