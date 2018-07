Saarbrücken (dpa) - Oskar Lafontaine will unter bestimmten Voraussetzungen erneut Linke-Parteichef und Spitzenkandidat bei der nächsten Bundestagswahl werden. Er sei grundsätzlich dazu bereit, bei der Wahl des neuen Parteivorstandes Anfang Juni in Göttingen zu kandidieren, sagte der 68-Jährige in Saarbrücken. Ausschlaggebend sei, wie die künftige Führungsmannschaft zusammengesetzt sei. Die Linke-Bundesspitze will morgen mit den Parteichefs der Länder über die Zusammensetzung der künftigen Führung beraten.

