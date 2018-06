Köln (SID) - Beim Relegations-Rückspiel zwischen dem Karlsruher SC und Jahn Regensburg fällt die Entscheidung, wer in der nächsten Saison in der 2. Fußball-Bundesliga spielt. Die Gastgeber haben nach dem 1:1 aus dem Hinspiel in Regensburg die besseren Chancen auf ihrer Seite. Ob die Karlsruher diese nutzen können, zeigt sich ab 20.30 Uhr.

Kaum hat die Tenniselite der Männer dem blauen Sand in Madrid den Rücken gekehrt, geht es schon mit dem nächsten ATP-Masters in Rom weiter. Philipp Kohlschreiber hat gleich zum Auftakt mit dem US-Amerikaner John Isner ein hartes Los erwischt. Ab 21.00 Uhr startet der Augsburger in das mit 2,427 Millionen Euro dotierte Turnier.