Athen (dpa) - In Griechenland rücken Neuwahlen immer näher. Staatspräsident Karolos Papoulias will am Abend noch einmal versuchen, die wichtigsten Parteien des Landes auf eine Regierungskoalition einzuschwören. Allerdings kündigte der Vorsitzende der Linksradikalen, Alexis Tsipras, nach Angaben aus Parteikreisen an, dass er «wahrscheinlich nicht an dem Treffen teilnehmen wird». Sollte die Regierungsbildung scheitern, könnte sich das Parlamant bereits in dieser Woche wieder auflösen. Am 17. Juni müssten die Griechen dann erneut wählen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.