Berlin (dpa) - Der FDP-Wahlsieger in Nordrhein-Westfalen, Christian Lindner, hat erneut bundespolitische Ambitionen zurückgewiesen. «Ich freue mich darauf, dass ich im Landtag als Fraktionschef arbeiten kann.

Das ist eine wunderbare Aufgabe», sagte er am Montag in Berlin vor Beratungen der Parteispitzen. Auf die Frage, ob er die volle Wahlperiode von fünf Jahren in Düsseldorf bleiben werde, antwortete der 33-Jährige: «So ist das eben in der Demokratie.»

FDP-Chef Philipp Rösler überreichte Lindner einen Blumenstrauß. Er hatte für die NRW-FDP am Sonntag 8,6 Prozent geholt. Lindner betonte, es sei zu früh, über Ableitungen der erfolgreichen Wahlkämpfe in Kiel und Düsseldorf für die FDP zu reden. «Ob und was man für Konsequenzen für die Bundespolitik ziehen kann, muss man mit etwas Distanz betrachten.» Wolfgang Kubicki im Norden und er im Westen hätten eigene Schwerpunkte gesetzt und ein «ganz eigenes Auftreten» gehabt.