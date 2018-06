Berlin (dpa) - FDP-Wahlsieger Christian Lindner hat unterstrichen, dass er gut mit seinem Parteichef zusammenarbeitet. «Philipp Rösler und ich haben ein ordentliches Verhältnis, das ist kein Geheimnis», sagte Lindner bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Rösler in Berlin. Lindner war vor fünf Monaten als Generalsekretär der Bundespartei zurückgetreten. Es hat damals kein Zerwürfnis gegeben, betonte Lindner. Lindner werde als Landes- und Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen eine wichtige Rolle in der Bundespartei spielen, sagte Rösler.

