Düsseldorf (dpa) - Nach ihrem klaren Sieg bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen strebt die SPD eine zügige Neuauflage der rot-grünen Koalition in Düsseldorf an. «Wir werden die erfolgreiche Regierungsarbeit mit Bündnis 90/Die Grünen fortsetzen», sagte der bisherige SPD-Fraktionschef im Landtag, Norbert Römer. Die Koalitionsverhandlungen sollten so zeitig abgeschlossen werden, dass der Haushalt 2012 noch vor der Sommerpause wieder in den Landtag eingebracht werden könne. Römer ist der einzige SPD-Spitzenpolitiker, der die Wiederwahl in den Landtag nicht geschafft hat.

