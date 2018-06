Berlin/Düsseldorf (dpa) - Der Triumph in Nordrhein-Westfalen beflügelt rot-grüne Hoffnungen auf einen Machtwechsel im Bund 2013. CDU-Wahlverlierer Norbert Röttgen kommt auch in der Union unter Druck - Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel will ihn aber als Umweltminister behalten. Aus der FDP gab es vereinzelt Rufe nach neuen Koalitionsoptionen jenseits der Union. Zugleich rückt Schwarz-Gelb im Bund aber angesichts der Bedrohung durch SPD und Grüne zusammen.

Vorläufiges amtliches Endergebnis

Forschungsgruppe Wahlen