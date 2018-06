Berlin (dpa) - Der Triumph in Nordrhein-Westfalen beflügelt rot-grüne Hoffnungen auf einen Machtwechsel im Bund - doch Kanzlerin Angela Merkel gibt sich trotz des CDU-Desasters gelassen. Die CDU-Chefin sprach von einer bitteren Niederlage. Die CDU ist in NRW laut vorläufigen Ergebnis auf 26,3 Prozent abgerutscht. Wahlsiegerin Hannelore Kraft will dem Land treu bleiben und nicht auf die Bundesebene der SPD wechseln. Das stellte sie klar. Sie will in Nordrhein-Westfalen mit den Grünen weiterregieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.