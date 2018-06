Offenbach (dpa) - Heute scheint zunächst verbreitet die Sonne. Später wird es im Nordwesten von der Nordsee und den Niederlanden her wolkiger, wahrscheinlich aber erst zum Abend hin kann es dort ein paar Tropfen geben.

Im größten Teil des Landes bleibt es bis zum Abend freundlich und trocken, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Mit 13 bis 19 Grad wird es etwas wärmer als am Wochenende, im Süden sind lokal auch 20 Grad möglich.

An der Nordsee und im angrenzenden Binnenland weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind, sonst bleibt es überwiegend schwachwindig.