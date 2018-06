New York (dpa) - Der Ansturm auf Facebook-Aktien ist so groß, dass das Online-Netzwerk die Papiere teurer machen kann. Die Preisspanne sei auf 34 bis 38 Dollar je Aktie angehoben worden, berichtet unter anderem das «Wall Street Journal». Damit könnte Facebook mit einem Gesamtwert von 104 Milliarden Dollar an die Börse gehen. Davor waren die Aktien den Investoren zwischen 28 und 35 Dollar angeboten worden. Die Vorbereitungen für den größten Börsengang eines Internet-Unternehmens sind auf der Zielgeraden. Mit der Erstnotierung wird bisher für Ende dieser Woche gerechnet.

