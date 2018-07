Kiew (dpa) - Im Fall der inhaftierten ukrainischen Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko hat ein Gericht in Kiew mit der Prüfung des im vergangenen Oktober gefällten Urteils begonnen.

Die Oppositionsführerin will unter Berufung auf Verfahrensmängel erreichen, dass die siebenjährige Haftstrafe wegen Amtsmissbrauchs aufgehoben wird. Das berichteten Medien am Dienstag in Kiew.

Der Prozess begann unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen, weil Anhänger Timoschenkos vor dem Gerichtsgebäude die Freiheit für die Politikerin forderten. Beobachter gehen allerdings nicht davon aus, dass das Gericht das Urteil kippt. Gleichwohl haben auch die EU und die USA das Verfahren als politisch motiviert kritisiert und Timoschenkos Freilassung gefordert.

Bei dem Verfahren geht um Gasverträge, die Timoschenko 2009 mit Russland geschlossen hat - angeblich zum Nachteil der Ukraine. Der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch, Erzfeind Timoschenkos, sollte noch am Dienstag mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau zusammentreffen, um auch über neue Gaspreise zu sprechen.

Der ukrainische Regierungschef Nikolai Asarow wurde in Brüssel zu politischen Gesprächen erwartet. Die EU hatte den Umgang mit der in Haft erkrankten Timoschenko wiederholt kritisiert. Die Politikerin wird seit einigen Tagen im Beisein eines deutschen Arztes in einer Klinik außerhalb des Strafvollzugs in Charkow behandelt. Nach einem Hungerstreik habe sich ihr Zustand dank der Therapie gebessert, teilten die Behörden mit.