München (SID) - Das ohnehin prall gefüllte Festgeldkonto von Bayern München erhält weiteren Zuwachs. Durch den Einzug in das "Finale dahoam" der Champions League hat der deutsche Fußball-Rekordmeister Einnahmen von bis zu 60 Millionen Euro sicher. Die Endspiel-Teilnahme am Samstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) gegen den FC Chelsea bringt 5,6 Millionen Euro, bei einem Triumph gäbe es weitere 3,4 Millionen.

Damit hat der FC Bayern alleine an UEFA-Prämien bis jetzt 26,9 Millionen Euro eingespielt. Auf rund 20 Millionen Euro dürfte sich darüber hinaus der Anteil der Münchner am sogenannten Markt-Pool belaufen. Außerdem flossen bei den bisherigen sechs Champions-League-Heimspielen der Saison jeweils rund zwei Millionen Euro aus dem Verkauf von Eintrittskarten in die Kasse des FC Bayern.

Der Markt-Pool für Deutschland ist mit 50 Millionen Euro gefüllt, er wird anteilig nach Erfolg an die Champions-League-Teilnehmer aus dem jeweiligen Land - aus der Bundesliga waren in dieser Spielzeit noch Dortmund und Leverkusen am Start - ausgeschüttet. Die genaue Berechnung erfolgt nach dem Endspiel.

Im Vorjahr erhielten die Bayern nach dem Achtelfinal-Aus aus diesem Topf 18,362 Millionen Euro. Da war der Münchner Sockelbetrag aber viel höher gewesen. Insgesamt hatten sich die Bayern-Einnahmen im Vorjahr auf 32,562 Millionen belaufen - ohne Zuschauereinnahmen.

In dieser Saison kassierten die Bayern 7,2 Millionen Euro Startgeld von der Europäischen Fußball-Union (UEFA). 3,6 Millionen Euro gab es für die vier Siege und ein Unentschieden in der Gruppenphase. Die Qualifikation für das Achtelfinale brachte 3 Millionen ein, dazu kamen weitere 3,3 Millionen für das Erreichen des Viertelfinals. Das Halbfinale war 4,2 Millionen wert.

Der FC Barcelona hatte es 2010/11 als Gewinner der Champions League ohne Zuschauereinnahmen auf 51,025 Millionen gebracht. Krösus war jedoch Finalist Manchester United (53,197) gewesen.

Insgesamt hatte die UEFA an die 32 teilnehmenden Teams 754,1 Millionen Euro ausgeschüttet. In dieser Saison sind es knapp 800 Millionen. Die ungefähren Bruttoeinnahmen der Champions League plus des UEFA-Supercups belaufen sich nach UEFA-Angaben auf 1,1 Milliarden Euro.