München (SID) - Uli Hoeneß hat die Preispolitik der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für das Endspiel der Champions League am kommenden Samstag in München (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) kritisiert. "Da wird es mir selbst schlecht", sagte der Präsident des FC Bayern bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer München (IHK).

Die Preise für die Eintrittskarten für das "Finale dahoam" gegen den FC Chelsea liegen zwischen 70 Euro für den billigsten Sitzplatz und 3500 Euro für einen Logenplatz. "Ich betrachte den Fan nicht als Melkkuh", sagte Hoeneß. Die billigste Stehplatz-Dauerkarte für die Bundesliga kostet beim deutschen Rekordmeister 120 Euro.

Der Bayern-Präsident berichtete außerdem, er habe für das Endspiel für die Mitarbeiter seiner Bratwurst-Firma in Nürnberg eine Loge in der Münchner Arena angemietet, "die kostet 53.000 Euro". Er habe sich angesichts des Preise aber hinterher selbst gefragt, was er da tue, sagte Hoeneß.