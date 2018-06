Wiesbaden (dpa) - Europas Konjunkturlokomotive Deutschland nimmt wieder Fahrt auf: Nach dem Dämpfer zum Jahresende ist die deutsche Wirtschaft im Auftaktquartal 2012 überraschend deutlich gewachsen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Experten hatten ein kleineres Plus von nur bis zu 0,2 Prozent zum Vorquartal erwartet.

Damit ist die deutsche Konjunktur wieder auf Wachstumskurs, während die Wirtschaft in den Euroländern insgesamt auf der Stelle tritt. Zum Jahresanfang blieb das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum mit 0,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal unverändert, wie die Europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in Luxemburg berichtete. Auch Deutschlands Nachbar Frankreich kam im ersten Quartal nicht vom Fleck.

Positive Impulse lieferte von Januar bis März vor allem der Export, obwohl die Nachfrage aus einigen Krisenländern im Euroraum schwächelte. «Entscheiden für den Konjunkturzyklus ist nicht die Eurozone, sondern die USA und China», betonte Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud. Die USA wüchsen relativ kräftig, auch China werde im Laufe des Jahres wieder mehr an Schwung gewinnen: «Davon wird Deutschland besonders profitieren, da China mittlerweile mit zu den wichtigsten Abnehmermärkten zählt.»

Auch der private Binnenkonsum lag über dem Niveau des Vorquartals und konnte so das Minus bei den Investitionen teilweise kompensieren. Experten führen die schwache Investitionstätigkeit vor allem auf den frostigen Februar zurück, der die Bautätigkeit gebremst haben dürfte.

Ökonomen sehen gerade beim privaten Konsum Luft nach oben: «Der private Verbrauch wird das Wachstum in Deutschland spürbar anschieben», sagte Ferdinand Fichtner, Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Nach seiner Einschätzung wird sich die Belebung fortsetzen, vor allem die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt stütze die deutsche Wirtschaft: «Die Haushalte profitieren von der gestiegenen Arbeitsplatzsicherheit und von Lohnzuwächsen, die oberhalb der Inflationsrate liegen werden.»

Im Vergleich zum ersten Quartal 2011 legte die Wirtschaftsleistung in Deutschland preisbereinigt um 1,7 Prozent zu, auch dank des zusätzlichen Arbeitstages im Schaltjahr 2012. Kalenderbereinigt fiel das Plus mit 1,2 Prozent schwächer aus.

Im vierten Quartal 2011 hatte die deutsche Wirtschaft noch unter der weltweiten Flaute gelitten und war um 0,2 Prozent geschrumpft. Für das Gesamtjahr 2011 bestätigte das Statistische Bundesamt am Dienstag ein BIP-Wachstum von 3,0 Prozent.

«Dieser starke Anstieg der deutschen Wirtschaftsleistung ist ohne Zweifel sehr beeindruckend», betonte Unicredit-Volkswirt Andreas Rees. Damit habe Deutschland der Schuldenkrise getrotzt und ein starkes Signal gesendet. Die Bank fühle sich in ihrer vergleichsweise optimistischen Prognose bestätigt, dass das deutsche BIP 2012 um 0,9 Prozent zulegen werde - eventuell sogar noch etwas mehr.

Nach Überzeugung von Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater ist nach den überraschend guten Zahlen für das erste Quartal nun sogar ein Wachstum von einem Prozent in diesem Jahr drin: «Die deutsche Konjunktur ist zur Zeit unkaputtbar.» Damit halte Deutschland sogar fast die Euroland-Rezession auf: Dank der starken deutschen Zahlen werde auch der Rückgang in der Eurozone insgesamt stark abgemildert.

Allerdings betonen die Ökonomen, dass die Unsicherheit groß bleibt und die Schuldenkrise jederzeit auch die deutsche Konjunktur wieder belasten könnte. VP Bank-Experte Bernd Hartmann warnt: «Die Situation in der Eurozone ... birgt ausreichend Potenzial, auch das Wachstum in Deutschland in Mitleidenschaft zu ziehen.» Spanien drohe eine Bankenkrise, und die politische Uneinigkeit in Griechenland erhöhe die Wahrscheinlichkeit eines Austritts aus dem Währungsraum, «mitsamt den kaum abschätzbaren Ansteckungsgefahren für andere Staaten».

