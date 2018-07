New York (dpa) - Außer Spesen nichts gewesen: Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann hat die milliardenschwere Übernahme des US-Kosmetikkonzerns Avon aufgegeben. Nachdem Avon sich zwei Monate lang vor Gesprächen gedrückt habe, sei es Zeit, andere Möglichkeiten zu verfolgen, hieß es in einem Brief an das Avon-Management. Die Amerikaner bekamen prompt die Quittung für ihre Sturheit: Die Aktie stürzte vorbörslich um 14 Prozent ab.

