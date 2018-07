Düsseldorf (dpa) - Auch im neuen nordrhein-westfälischen Landtag bleibt der Sozialpolitiker Karl-Josef Laumann Fraktionschef der CDU. Wie die Nachrichtenagentur dpa aus Fraktionskreisen erfuhr, wurde der 54-Jährige am Dienstag im Amt bestätigt.

Als Parlamentarischer Geschäftsführer wurde Armin Laschet von der 67-köpfigen Fraktion wiedergewählt. Beide Politiker gelten auch als Anwärter auf den Vorsitz des größten CDU-Landesverbands. Der Nachfolger des Wahlverlierers Norbert Röttgen an der Parteispitze soll voraussichtlich am 30. Juni gewählt worden. Ob Landesvorsitz und Fraktionsführung in eine Hand gelegt werden, ist noch offen. Die CDU hatte bei der Landtagswahl am Sonntag mit 26,3 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis eingefahren.