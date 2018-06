Berlin (dpa) - Der Führungsstreit in der Linken wird zur Hängepartie. Der geschäftsführende Bundesvorstand und die Landesvorsitzenden konnten sich am Dienstag in einer viereinhalbstündigen Sitzung nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag für die künftige Doppelspitze einigen.

Vizefraktionschef Dietmar Bartsch blieb bei seiner Kandidatur. Auch der Ex-Parteivorsitzende Oskar Lafontaine behält sich eine Kandidatur weiter vor. Nun soll die Debatte auf Regionalkonferenzen und Einzelgesprächen weitergeführt geführt werden. Parteichef Klaus Ernst will auch noch einmal zu einer Spitzenrunde einladen.