Paris (dpa) - Frankreich hat erstmals seit 17 Jahren wieder einen sozialistischen Präsidenten. Eineinhalb Wochen nach seinem Wahlerfolg wurde François Hollande offiziell im Pariser Elysée-Palast in sein Amt eingeführt. Der scheidende konservative Präsident Nicolas Sarkozy empfing ihn und teilte Hollande in einer persönlichen Unterredung die Nummerncodes für die französischen Atombomben mit. Hollande will noch heute seinen neuen Premierminister ernennen. Anschließend fliegt er nach Berlin zu einer Unterredung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

