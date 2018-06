Paris/Berlin (dpa) - Knapp eineinhalb Wochen nach seinem Wahlerfolg übernimmt Frankreichs neuer Präsident François Hollande heute sein Amt im Élysée-Palast. Die erste Auslandsreise führt den sozialistischen Politiker noch am Abend nach Berlin.

Dort steht ein erstes Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Programm. Wichtigstes Thema ist die Suche nach einer gemeinsamen Lösung für die Euro-Krise. Beschlüsse werden allerdings keine erwartet.

Der 57-jährige Hollande war am vorvergangenen Sonntag zum Nachfolger des Konservativen Nicolas Sarkozy gewählt worden. Noch vor der Reise nach Berlin will er den neuen Premierminister vorstellen. Als Favorit gilt der Deutschland-Experte Jean-Marc Ayrault. Die weitere Besetzung des Kabinetts soll erst nach der Rückkehr aus Berlin am Mittwoch bekanntgegeben werden.

Hollande ist in der Geschichte der Fünften Republik seit 1958 erst der zweite Sozialist im Élysée-Palast. Sein linker Vorgänger François Mitterrand regierte von 1981 bis 1995. Seither waren mit Jacques Chirac und Sarkozy Staatschefs aus dem gaullistischen Lager an der Macht.