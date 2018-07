Köln (SID) - Drei deutsche Medaillenhoffnungen für Olympia in London sind am Mittwoch neben zahlreichen Weltmeistern beim World Challenge Meeting der Leichtathleten in Daegu/Südkorea am Start. Angeführt wird das Trio von Matthias de Zordo (Saarbrücken), der dort vergangenes Jahr WM-Gold mit dem Speer gewann. Im Hammerwurfring trifft Weltrekordlerin Betty Heidler (Frankfurt/Main) auf die Russin Tatjana Lysenko, die ihr damals überraschend WM-Gold entriss. Im Stabhochsprung ist die EM-Zweite Silke Spiegelburg (Leverkusen) am Start. Zweiter deutscher Speerwerfer ist Mark Frank (Rostock).